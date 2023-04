"Die Kirche ist nicht wesentlich grüner oder weniger grün als die Gesamtgesellschaft", sagt Michael Rosenberger. Er ist der Umweltsprecher der Diözese Linz und Professor für Moraltheologie an der Katholischen Privatuniversität der Landeshauptstadt. Vor allem seit dem Jahr 2015 passiert in Sachen Klimaschutz in der Kirche "flächendeckend deutlich mehr".