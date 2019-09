Auch wenn die Städte nicht nur international, sondern auch hierzulande stetig wachsen – die überwiegende Mehrheit der Frauen, die auf dem Land wohnen, ist mit ihrer Lebenssituation "sehr zufrieden". Vor allem Frauen mit Kindern im Haushalt beziehungsweise junge Frauen stimmten dem überdurchschnittlich oft zu, wie die Umfrage des Marktforschungsinstituts IMAS ergab, die Agrarlandesrat Max Hiegelsberger und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander gestern im Linzer Landhaus präsentierten.

Rund 300 Oberösterreicherinnen wurden im Rahmen der Studie zu den Vor-, aber auch den Nachteilen gefragt, die das Leben auf dem Land mit sich bringt. Besonders gefällt den Frauen – und das über alle Altersgruppen hinweg – der persönliche Kontakt zu den Nachbarn und generell zu den Menschen im Ort. "Das Land wird für die Gemeinschaft geschätzt, die Stadt für die Geselligkeit", sagt Hiegelsberger. "Ganz besonders freut" ihn auch, dass der Anteil ehrenamtlich tätiger Frauen auf dem Land sehr hoch ist. "In der Detailauswertung fällt auf, dass vor allem die Jungen und die gut Ausgebildeten überdurchschnittlich oft ehrenamtlich tätig sind – und zwar in beachtlichem Ausmaß: Jede Sechste wendet dafür sogar mehr als sechs Stunden pro Woche auf."

Zahlen zur Studie "Frauen im ländlichen Raum"

64 Prozent der Oberösterreicherinnen, die in kleinen Gemeinden zu Hause sind, sind mit ihren Lebensumständen und Möglichkeiten in ihrem Umfeld „sehr zufrieden.“ 33 Prozent sind immerhin „einigermaßen zufrieden.“ Nur drei Prozent sind es „überhaupt nicht.“

61 Prozent der befragten Damen sind demnach auch der Überzeugung, dass das Leben auf dem Land besser sei als in der Großstadt.

93 Prozent schätzen hier vor allem den persönlichen Kontakt mit den Nachbarn. Weitere Vorzüge sind demnach das Gemeinschaftsgefühl, die hohe Sauberkeit und Ordnung sowie die „Sicherheit vor Verbrechen“.

25 Prozent sehen die Kinderbetreuungs-Situation auf dem Land als dringliches Problem, gleich dahinter rangiert der öffentliche Verkehr beziehungsweise die Tatsache, dass man in vielen Regionen auf ein Auto angewiesen ist. Auch fehlende Jobs sowie weite Anfahrtswege zum Arbeitsplatz erschweren der Umfrage zufolge den Alltag der Frauen.

Jede 2. Oberösterreicherin nannte den Breitband-Ausbau für schnelleres Internet am Land als größte Herausforderung für die nähere Zukunft. Ebenso aufgezählt wurden die Absicherung für das Alter, die Vereinbarkeit von Pflegesituation in Familie und Beruf sowie die Anbindung an den öffentlichen Verkehr.