Wie geht es in Pichl nach der Verurteilung des Bürgermeisters weiter?

Wie berichtet wurde der Langzeitbürgermeister, er ist seit 26 Jahren im Amt, rechtskräftig zu 15 Monaten bedingter Haft wegen Amtsmissbrauchs verurteilt, weil er die Anschlusspflicht bei Kanal- und Wasser nicht ausreichend vollzogen hatte. Der Gemeinde ist dadurch finanzieller Schaden entstanden. Bei 91 Liegenschaften stellt die Direktion für Inneres und Kommunales (IKD) gesetzliche Abweichungen fest. Am Ende wurde Doppelbauer in 15 Fällen verurteilt. Weil die Strafe mehr als zwölf Monaten bedingt ist, verliert der Bürgermeister auch automatisch seinen Job.

ÖVP-Bezirksparteichef und Nationalratsabgeordneter Klaus Lindinger sagt zur Causa, dass sich jeder natürlich an die Gesetze zu halten habe und das Urteil der unabhängigen Gerichte zu akzeptieren sei. „Dennoch ist das Urteil sehr scharf ausgefallen, weil sich Doppelbauer nicht selbst bereichert hat, den Schaden korrigiert und aus privaten finanziellen Mitteln wieder gut gemacht hat“, sagt Lindinger.

41.000 Euro des entstandenen Schadens hat der Bürgermeister der Gemeinde bereits ersetzt, wurde am Prozesstag am Freitag am Oberlandesgericht bekannt.

Vizebürgermeisterin Gabriele Aicher (VP) übernimmt vorerst die Geschäfte. Ob sie auch zur Bürgermeisterwahl antreten oder die ÖVP einen anderen Kandidaten nominieren wird, soll Montagabend entschieden werden. Der oder die Nachfolgerin wird im Gemeinderat gewählt. Dort hat die ÖVP seit der Gemeinderatswahl 2015 nicht mehr die absolute Mehrheit (Mandatsverteilung 12 ÖVP, 6 FPÖ, 4 SPÖ, 2 Grüne, 1 Die Weissen).

Die SPÖ wird jedenfalls einen Gegenkandidaten ins Rennen schicken. „Ich werde antreten“, kündigt SP-Vorsitzender Roland Rampetsreiter im Gespräch mit den OÖNachrichten an. Die SPÖ wird am Montag auch einen Antrag auf eine vorzeitige Gemeinderatssitzung einbringen, damit alle Gemeinderäte und auch die Pichler Bürger erfahren, was aktueller Stand sei.

FP-Obmann Gustav Niedereder sagt: „Wir haben noch nicht entschieden, ob wir einen Kandidaten aufstellen werden, aber wahrscheinlich nicht.“ Er zeigt sich von der Höhe der Strafe überrascht. „Aufgrund der Schadensgutmachung haben viele damit gerechnet, dass die Strafe heruntergesetzt wird“, sagt Niedereder. Der Bürgermeister sei aber Opfer seines eigenen Systems geworden. „Denn bereits seit 2009 hat die Gemeindeaufsicht auf die Missstände hingewiesen und Doppelbauer hat nicht in dem Umfang darauf reagiert“, sagt der FP-Politiker.

Angeklagt war auch der frühere Amtsleiter von Pichl bei Wels. Er wurde erstinstanzlich zu zwei Jahren Haft verurteilt, davon acht Monate unbedingt. Auch dieses Urteil wurde vom Oberlandesgericht Linz bestätigt und ist bereits rechtskräftig. Da die Freiheitsstrafe unter zwölf Monaten liegt, kann ein Antrag auf eine elektronische Fußfessel gestellt werden. Der ehemalige Amtsleiter muss also nicht ins Gefängnis.

Ein dritter Angeklagter, der ehemalige Leiter des Bauamts, wurde bereits im September 2018 beim Prozess am Welser Landesgericht, freigesprochen.