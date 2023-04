Wie Fische mit Flügeln in der Mitte der Gesellschaft landen sollen

Alfred Prantls Leben veränderte sich schon nach wenigen Sekunden. Bei seiner Geburt in einem Krankenhaus in Wörgl, 55 Kilometer östlich von Innsbruck, kommt es zu Komplikationen. Das Kleinhirn, zuständig für den Bewegungsapparat, bekommt nicht genügend Sauerstoff. Die Eltern, zu diesem Zeitpunkt 19 und 20 Jahre alt, merken erst, dass etwas nicht stimmt, als ihr Sohn nach Monaten noch immer nicht sitzen kann. Einer der vielen Ärzte, die sie aufsuchen, erklärt ihnen, dass ihr Sohn wohl niemals gehen werden könne.

Heute, mehr als 60 Jahre später, ist Prantl zwar auf den Rollstuhl angewiesen, sein Wille aber ist ungebrochen: Seit 2010 ist er Obmann der Vereinigung der Interessensvertretungen von Menschen mit Beeinträchtigungen (IVMB) in Oberösterreich. Sein Motto: Über den Zaun schauen. Das wird Prantl nun gemeinsam mit dem Land Oberösterreich machen: Ein Inklusionspreis soll Ehrenamtliche, Wirtschaftsbetriebe und Sozialorganisationen, die zur Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigen beitragen, vor den Vorhang holen. Der Name des Preises: Fliegender Fisch.

Abschluss mit einer Gala

„Fische und Vögel treffen sich für gewöhnlich nicht. Wenn der Fisch aber Flügel bekommt, kann er mit den Vögeln fliegen, sagt Prantl und meint damit vor allem eines: Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sollten sich mitten in der Gesellschaft, im gewöhnlichen Alltag begegnen können. Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: „Zusammen leben“.

Damit sind jene gemeint, die Menschen mit Beeinträchtigungen durch ihre Projekte in die Mitte der Gesellschaft holen. Die zweite Kategorie „Zusammen arbeiten“ betrifft heimische Wirtschaftsbetriebe, die die gemeinsame Arbeit in Oberösterreich fördern. Und mit „Zusammen verändern“ werden Sozialorganisationen angesprochen, die die Inklusion mit Innovationen stärken. Einreichungen sind ab sofort bis zum 31. Mai unter fliegender-fisch.at möglich.

Eine unabhängige Fachjury bewertet die Einrichtungen, die besten Maßnahmen und Projekte werden mit Trophäen in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet– und zwar am 22. Juni bei einer Gala des Miteinanders im Linzer Musiktheater. „Menschen mit Beeinträchtigungen gehören selbstverständlich in die Mitte der Gesellschaft. Es ist an der Zeit, die besten Maßnahmen und Projekte vor den Vorhang zu holen“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

