Wie es nach der Gasexplosion in Ansfelden weitergeht

Nach der Gasexplosion in Ansfelden Dienstagnacht informierten unter anderem Bürgermeister Christian Partoll und Bezirkshauptmann Manfred Hageneder in einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation.

"Ich habe eine Explosion gehört, die Wände haben gezittert. Kurz darauf hat mich ein Bekannter angerufen, dass wir wahrscheinlich evakuiert werden", sagt Werner, der in der evakuierten Siedlung wohnt. Er habe nur das mit, was er anhatte, "nicht einmal eine zweite Unterhose". Er kam mit seiner Familie für diese Nacht in der Wohnung seiner Schwester unter. Die 83-jährige Maria Schmid hatte keine Gelegenheit, bei Freunden oder Bekannten unterzukommen. Sie hat die Nacht gemeinsam mit ihrer Pflegerin und einigen ihrer Nachbarn im Stadtamt Ansfelden verbracht, wo die Betroffenen versorgt und auch vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.

Was war passiert? Bei einer Tiefenbohrung für eine Wärmepumpe eines Wohnhauses im Siedlungsgebiet kam es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Wasseraustritt mit einem Gasgemisch. "Fast 20 Liter pro Sekunde schossen an die Oberfläche", informierte der Bezirkshauptmann von Linz-Land, Manfred Hageneder, in einer am Mittwoch einberufenen Pressekonferenz. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die Einsatzkräfte pumpten das Wasser in freies Gelände ab. Außerdem wurde der Gaswert gemessen. "Dieser war weit unter der Explosionsgrenze", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Födermayr.

Bewohner außer Lebensgefahr

Kurz darauf hörten sie in einer anderen Straße eine Explosion. Ein etwa 100 Meter entferntes Haus begann zu brennen. "Die Kameraden sind sofort hingerannt", sagt der Kommandant. Eine Bewohnerin war bereits vor dem Haus, als die Feuerwehr eintraf. Ihren 65-jährigen Lebensgefährten konnten die Einsatzkräfte schnell aus dem Haus retten, er wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht. "Er ist nur noch zur Beobachtung dort und befindet sich außer Lebensgefahr", informierte das Rote Kreuz.

Immer noch tritt Gas aus

In der Nacht war immer wieder Gas durch den Rasen an die Oberfläche gekommen und habe dort zu brennen begonnen. 130 Kräfte von 13 Feuerwehren sind seit gestern Nachmittag durchgehend im Einsatz, um die Brände zu löschen und das Gebiet abzusichern. Gemeinsam mit der OMV wird überlegt, wie das 90 Meter tiefe Loch verschlossen werden kann. Stündlich werden Messungen durchgeführt, um zu beobachten, wohin sich die Gaswolke im Untergrund bewegt. Gas wähle den Weg des geringsten Widerstandes, erklärt Sachverständiger und Geologe Christoph Kolmer. Daher ströme es auch in Hohlräume wie Lichtschächte oder Keller. Zwar trete weiter Erdgas aus, Kolmer geht aber davon aus, dass das evakuierte Gebiet aus aktueller Sicht ausreichen sollte.

"Ein Funke reicht aus, um das Gas zu entzünden"

In der Siedlung wurde in der Nacht nach der Evakuierung der Strom abgeschaltet. "Ein Funke, etwa von einem Lichtschalter, reicht aus, um das Gas zu entzünden", sagt Kolmer. Warum genau es zu der Explosion in dem Haus kam, ermittelt zurzeit das Landeskriminalamt.

Wann die Menschen wieder zurück in ihre Häuser dürfen, könne man noch nicht sagen. Sollte es länger dauern, werden Ersatzquartiere für die Betroffenen gesucht, sind sich Bezirkshauptmann Manfred Hageneder und Bürgermeister Christian Partoll einig. Jene rund 40 Menschen, die noch im Stadtamt sind, werden regelmäßig informiert, die anderen Betroffenen können sich etwa beim Bürgerservice informieren.

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek