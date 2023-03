Wie es auf dem Kasberg endlich richtig Sommer hätte werden sollen

Touristen, die auf dem Kasberg einen "unvergesslichen Sommerurlaub " verbringen möchten, werden auf der Website des Tourismusverbandes gewarnt. "Achtung", heißt es dort in orange unterlegten Großbuchstaben: "Die Gondel ist im Sommer nicht in Betrieb." Ausgangspunkt für Wanderungen sei das Hochberghaus in 1200 Metern Seehöhe, erreichbar über eine ausgebaute, asphaltierte Mautstraße. Lieber wäre es den Touristikern im Almtal vermutlich, es ginge bereits knapp 670 Höhenmeter weiter unten los.