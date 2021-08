Michael Huber war entspannt. Mit einer Verletzung an der Ferse war der 44-jährige Familienvater im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum (PEK) in Kirchdorf aufgenommen worden. Unangenehm, aber nichts, was ihm Sorgen hätte bereiten müssen. Gemeinsam mit seinem Zimmerkollegen Erich Pilz aus Bad Goisern, der sich von einer Schulteroperation erholte, aß er am Dienstag in der vergangenen Woche zu Mittag. Doch als sie danach wieder in ihren Betten lagen, änderte sich die gemütliche Atmosphäre binnen Sekunden.