Wie erhalte ich die richtige Pflegestufe und wer hilft pflegenden Angehörigen?

Irgendwann sind die meisten Menschen mit der Suche nach Pflegemöglichkeiten konfrontiert – ob für einen selbst oder für Verwandte. Sich bei den zahlreichen Gesetzesvorgaben, Pflegeformen und Förderschienen zurechtzufinden, ist eine große Herausforderung. Das zeigte sich am Montag auch bei "Achtung, Falle" in Eferding.

Zahlreiche Menschen nutzten die Möglichkeit, um bei der Veranstaltung von AK Oberösterreich und OÖN drei Experten ihre Fragen rund ums Thema "Pflege und Ihr gutes Recht" zu stellen. Die AK-Juristen Sarah Leitner und Nijaz Selimspahic klärten über die Rechtsgrundlagen auf, Pflegereferentin Heidemarie Staflinger gab Einblicke in den Umgang mit Behörden und dem Pflegesystem.

Markus Staudinger moderierte die Fragerunde mit Sarah Leitner, Nijaz Selimspahic und Heidemarie Staflinger. Bild: Wolfgang Spitzbart

Welche Möglichkeiten habe ich arbeitsrechtlich, wenn ich plötzlich Zeit für die Pflege eines Angehörigen brauche?

Nijaz Selimspahic: Für kurze Zeiträume gibt es die Möglichkeit einer Pflegefreistellung, das ist im Urlaubsgesetz geregelt. Bis zu eine Woche wird das Entgelt fortgezahlt. Anspruch gibt es nur für nahe Angehörige. Das sind Eltern, Großeltern, Ehegatten, Partner, Kinder und Enkelkinder, aber auch Pflege- oder Stiefkinder. Nicht dazu gehören Geschwister oder Onkel bzw. Tanten.

Was kann ich tun, wenn ich für längere Zeit pflegen möchte – weil zum Beispiel meine Mutter zwar Hilfe braucht, aber zu Hause leben möchte?

Heidemarie Staflinger: Da kommt es darauf an, wie langfristig und wie aufwändig die Pflege ist. Für eine zeitlich begrenzte Phase gibt es die Pflegekarenz. In diesem Fall raten wir dringend dazu, sich professionelle Hilfe zu holen. Daheim ist es am schönsten, aber die Pflege ist auch sehr fordernd. Die Sozialhilfeverbände haben Sozialberatungsstellen, die über das Angebot informieren.

Der Bund hat angekündigt, mit der Pflegereform pflegende Angehörige zu entlasten. Was tut sich da?

Heidemarie Staflinger: Es sind durchaus Verbesserungen für pflegende Angehörige dabei, zum Beispiel Entlastungsaktivitäten oder der Angehörigenbonus. Bei den Angehörigengesprächen kann man sich bis zu zehn Mal im Jahr professionelle Hilfe holen. Eine große Errungenschaft ist, dass Eltern ab 1. 11. erstmals mit ihren Kindern auf Reha gehen können. Beim Pflegegeld werden Demenz und psychiatrische Erkrankungen stärker berücksichtigt, sodass Betroffene leichter eine höhere Pflegestufe erreichen.

Was ist das Pflegegeld und welche Stufen gibt es?

Sarah Leitner: Das Pflegegeld hat den Zweck, den pflegebedingten Mehraufwand abzugelten. Es gibt sieben Stufen. Diese richten sich nach den Stunden pro Monat, die die Pflegetätigkeiten beanspruchen. Stufe 1 gibt es ab 65,5 Stunden, Stufe 2 ab 95,5 Stunden und so weiter. Es gibt eine Einstufungsverordnung mit Mindest-, Richt- und Fixwerten, anhand derer die Stunden bemessen werden.

Wie komme ich zu Pflegegeld?

Sarah Leitner: Dazu muss ein Antrag bei der Pensionsversicherungsanstalt gestellt werden. Wichtig sind ärztliche Befunde und Pflegeaufzeichnungen. Es ist mühsam, neben der Pflegearbeit auch noch aufzuzeichnen, wie lange man braucht. Aber so können sich die PVA, Gutachter und auch wir von der Arbeiterkammer ein Bild von Ihrem Alltag machen.

Was, wenn ich glaube, dass die Einstufung zu niedrig ist?

Sarah Leitner: Bitte einen Termin bei uns in der Arbeiterkammer ausmachen. Nehmen Sie bitte den Bescheid und aktuelle Befunde mit. Besonders wichtig sind die Pflegeaufzeichnungen. Gegen einen Bescheid kann man dann innerhalb von drei Monaten Klage einbringen.

Zahlreiche Menschen aus der Region stellten ihre Fragen. Bild: Wolfgang Spitzbart

Fragen aus dem Publikum

"Ich wollte Pflegefreistellung für meine Mutter nehmen. Weil ich nicht bei ihr wohne, ging das nicht. Was kann ich tun?" – Bettina Eder

Nijaz Selimspahic: "Das wird sich ändern, ab 1. November fällt das Erfordernis weg, dass die zu pflegende Person im selben Haushalt leben muss."

"Die Erhöhung der Pflegestufe meiner Mutter wurde zweimal abgelehnt, obwohl sie sie braucht. Kann ich mich wehren?" – Helga Wimmer-Hinterhölzl

Sarah Leitner: "Bitte einen Termin bei der AK machen, sobald der Bescheid vorliegt. Binnen drei Monaten können Sie Einspruch einlegen."

"Meine Mutter kann sich 24-Stunden-Betreuung auf Dauer nicht leisten und bekommt keinen Heimplatz. Was sollen wir tun?" – Christine Eferdinger

Heidemarie Staflinger: "Unbedingt mit dem Sozialhilfeverband Kontakt aufnehmen, die wissen als Erste, wenn es freie Betten gibt."

Die Experten der Arbeiterkammer stehen jederzeit für Beratungsgespräche bei Fragen zum Thema Pflege bereit. Sie sind unter der Nummer 050/6901 telefonisch erreichbar.

Stangl: "Wir müssen immer wieder um Pflegegeld kämpfen"

Andreas Stangl (Spitzbart/AK) Bild: Wolfgang Spitzbart

Mehr als 1300 der rund 12.000 Pflegebetten in Oberösterreichs Alten- und Pflegeheimen können wegen Personalsmangels nicht belegt werden. Gebraucht würden sie abert dringend: Zahlreiche Gäste schilderten bei "Achtung, Falle" am Montag in Eferding ihre Probleme wegen Pflegefällen in der Familie.

Einige mussten kündigen, weil ihre Angehörigen keinen Heimplatz bekommen und gepflegt werden müssen. Und weil sie keine Stelle antreten kann, wurde einer Dame vom AMS auch das Arbeitslosengeld gestrichen.

Andere müssen sich immer wieder wehren, weil pflegebedürftige Familienmitglieder die falsche Einstufung beim Pflegegeld erhalten haben.

Pflegegeldberatung der AK

Die Pflegegeldberatung sei eine der wichtigsten Innvatiobnen der Arbeiterkammer der vergangenen Jahre, sagte Andreas Stangl, Präsident der AK Oberösterreich, bei "Achtung Falle" am Montag in Eferding: „Wir müssen immer wieder um adäquates Pflegegeld kämpfen. Wir haben immer wieder mit Fällen zu tun, bei denen man nur den Kopf schütteln kann."

Dass eine zu niedrige Einstufung des Pflegegelds vor dem Arbeits- und Sozialgericht bekämpft werden muss, schrecke viele ab, sagt Stangl: "Die Leute müssen sich aber nicht fürchten. Wir haben viele Experten, die ihre Arbeit mit Herzblut machen und nicht müde werden, die Gutachter unter Druck zu setzen. Die Begutachtung muss passen."

Achtung Falle in Steyr

Der nächste Termin für "Achtung Falle" steht fest: Am 20. November beantworten Experten in der AK Steyr ab 18 Uhr Fragen zum Thema "Pensionen und Ihr gutes Recht"

