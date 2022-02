Geschnauft hat Karl Posch schon lange bevor sich der Schnee, der wie der Gosauer in der Februarsonne schwitzt, wie ein Kaugummi an seine Steigfelle klebte. Genau hier, auf dem schmalen Ziehweg, der in sanfter Steigung in den winterlichen Wald führt. Stundenlang war er im Sommer zwischen den Bäumen unterwegs, um die richtige Linie zu finden, die Tourengeher von Gosau-Mittertal auf den Hornspitz bringt. Mitten ins Skigebiet Dachstein-West, über dessen Pisten sie zurück ins Tal wedeln.