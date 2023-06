Wie eine ÖNORM den Sternenhimmel retten soll

4000 Sterne sind in einer klaren Sommernacht in Steinbach am Attersee mit freiem Auge sichtbar. "Ich sitze unglaublich gerne draußen, blicke nach oben und genieße den Blick auf die Sterne und das Höllengebirge. Das mag vielleicht kitschig klingen, aber dieser Blick ist wirklich einzigartig", sagt Nicole Eder, Bürgermeisterin von Steinbach am Attersee (VP).