Neue Technologien zur Energiewende werden häufig an Universitäten erfunden, an der Fortführung zur Marktreife hapert es oft. Insofern ist ein elektrochemisches Verfahren zur Umwandlung von CO2 in Grundstoffe bemerkenswert, das an der JKU in Zusammenarbeit mit Industrieanlagenbauer GIG Karasek entwickelt wurde.