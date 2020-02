Wie eine App Kinder weg vom Bildschirm locken soll

Eine App am Handy, die Kinder weg vom Bildschirm bringen soll? Was zunächst nach einem Widerspruch klingt, ist eine ausgezeichnete Idee. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die App "Screenfit", die von Studierenden des Studiengangs Marketing und Electronic Business Campus der Fachhochschule Steyr entworfen worden war, wurde zum großen Gewinner des "Business-Plan"-Wettbewerbs der Linz AG.

Ziel des Wettbewerbs war es, möglichst realistische Geschäftsideen und einen durchdachten Business-Plan zu entwickeln, der auch potentielle Investoren überzeugen soll.

Mit der App "Screenfit", die unter anderen von Anna Pointner und Andrea Hoffmann entwickelt wurde, sollen Eltern die zeitliche Verwendung von anderen Apps ihrer Kinder, wie Instagram oder TikTok, einschränken können. Das Besondere daran: Kinder können ihre Apps "zurückgewinnen". Und zwar mit einer festgelegten Anzahl von Minuten, die sie mit Bewegung an der frischen Luft verbringen. Wer also mehr Zeit mit dem Betrachten von Fotos auf Instagram verbringen will, muss zuerst laufen oder spazierengehen.

Studiengangsleiter Gerald Petz und die Mitglieder der Fachjury waren sich am Ende des Wettbewerbs einig: "All diese Ideen haben großes Potential, in die Realität umgesetzt zu werden."