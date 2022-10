Alles war bereit zum Gipfelsturm: Patrick Hauser und seine Begleiter hatten am 26. September das Lager 3 in einer Höhe von 6700 Metern auf dem Manaslu erreicht. Mit 8163 Metern ist der Berg im nepalesischen Himalaya der achthöchste der Welt. Der Name bedeutet "Berg der Seelen". Gemeinsam mit Bekannten und unter Führung von Sherpas hatte sich der 37-Jährige, der bei der Firma Fronius arbeitet, über mehrere Tage akklimatisiert und den Aufstieg zum letzten großen Lager vor dem Gipfel geschafft.