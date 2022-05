Herbert Wolf schlief bereits mehr als 250 Stunden auf 4000 Meter Seehöhe, da hatte er Bad Ischl noch gar nicht verlassen. In einem Hypoxie-Zelt, angeschlossen an einen Generator, der durch wenige Handgriffe den Sauerstoffgehalt in eisigen Höhen simuliert. Nur so war es möglich, dass der Polizist und Bergführer Teil mehrerer Weltrekorde wurde.