Wie ein Mühlviertler auf TikTok Millionen zum Schmunzeln bringt

Sechs kurze Clips hatte Stefan Leonhardsberger auf der Social-Media Plattform "TikTok" bis Anfang April veröffentlicht. Der Erfolg in dem vor allem bei Jugendlichen beliebten Online-Netzwerk hielt sich da noch in Grenzen – 25 Fans hatte der aus Lasberg bei Freistadt stammende Kabarettist, Musiker und Schauspieler ("Die Leonhardsberger & Schmid Show", "Da Billie Jean is ned mei Bua") auf TikTok. Bis sich mit einem Video schlagartig alles änderte. Am 12. April veröffentlicht, wurde der Clip "Walk Like A President", in dem Leonhardsberger bekannte (Ex-)Staatsoberhäupter imitiert, in nicht einmal zwei Wochen stolze 5,4 Millionen Mal geklickt. Auf urkomische Art und Weise spaziert Leonhardsberger wie Obama, Biden, Trump, Erdogan oder Putin durchs Bild. Sehen Sie selbst:

Unter den Beitrag reihen sich Kommentare aus aller Welt. Nutzer aus Afrika, den USA und Indien loben die treffende Parodie. Sogar türkische Zeitungen berichteten über den viralen Klickhit des Oberösterreichers, der mittlerweile in Bayern lebt. Den Erfolg kann sich Leonhardsberger selbst nicht so ganz erklären. "Kein Mensch weiß, wie so etwas zu Stande kommt. Da gehört wohl eine ordentliche Portion Glück dazu", gibt sich der Mühlviertler am OÖN-Telefon bescheiden.

Idee während des Lockdowns

Die Idee zu einem eigenen TikTok Kanal kam ihm in Lockdown-Zeiten. "Ich habe meine Social-Media-Aktivitäten etwas ausgeweitet, weil man ja sonst nicht viel Kontakt zum Publikum haben konnte", sagt Leonhardsberger. Die ersten, Anfang Februar veröffentlichten Beiträge hatten einige Hundert Klicks. Dass das Video derart durchschlagen würde, hat ihn demnach sehr überrascht. Mittlerweile hat der Kabarettist 40.000 Follower auf der Plattform und "ein Ende ist nicht in Sicht".

Serie in Planung

Er könne sich durchaus vorstellen, eine ganze Serie dieser Videos zu produzieren, sagt Leonhardsberger. Ein erster Schritt ist schon getan: Auf Anregung seiner Fans erschien am Donnerstag Teil zwei von "Walk Like A President". Diesmal schlüpft Leonhardsberger quasi in die Schuhe von Johnson, Selenskyj, Trudeau, Scholz und Van der Bellen. Mehr als 60.000 Klicks gabs dafür binnen 24 Stunden:

Zwar gab es auch einige kritische Kommentare, vor allem hinsichtlich der Putin-Parodie, aber "das positive Feedback überwiegt bei Weitem". Es sei jeder herzlich eingeladen, die Videos zu bewerten, "natürlich auch die parodierten Personen", so Leonhardsberger augenzwinkernd.