Heute sei ein guter Tag gewesen, sagt der gebürtige Ennser Thomas Moritz. Der Löscheinsatz, an dem sich der 62-Jährige als freiwilliger Feuerwehrmann in den brennenden Wäldern der Region von Cheshunt im australischen Bundesstaat Victoria beteiligt hat, habe dieses Mal nur drei Stunden gedauert, schildert der Auswanderer am Telefon. Cheshunt, das ist ein Dorf, das zur Kommune Wangaratta gehört, etwa 300 Kilometer von der Millionenmetropole Melbourne entfernt.