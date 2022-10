Wie ein 17-Jähriger den Betrug um 40.000 Euro verhinderte

Diesen Tag wird der 17-jährige Philipp nicht so schnell vergessen. Der Bank-Lehrling arbeitet in einer Linzer Sparkassen-Filiale, als eine ältere Frau das Gebäude betritt. "Die Dame kam kurz vor Kassaschluss zu mir an den Schalter und wollte 40.000 Euro abheben", erzählt Philipp im Gespräch mit LifeRadio. "Ich habe dann nachgefragt, wofür sie das Geld braucht. So eine hohe Summe überweist man normalerweise", sagt der 17-Jährige. Die Frau erzählte ihm, dass sie angerufen wurde. Ihre Tochter habe einen Autounfall gehabt und liege nun im Krankenhaus. Sie braucht nun 40.000 Euro in bar.

Spätestens da klingelten bei dem Lehrling die Alarmglocken. Gemeinsam mit einem Kollegen suchte der Bankmitarbeiter im Telefonbuch die Nummer der angeblich verletzten Tochter. Nach einem kurzen Anruf bei dieser war klar: Die ältere Dame wäre einem Betrug zum Opfer gefallen und hätte 40.000 Euro verloren.

Betrugsversuche immer häufiger

Egal ob WhatsApp, SMS oder direkte Anrufe: Die Betrugsmaschen werden in den vergangenen Monaten immer häufiger und dreister. "Es waren früher einige Einzelfälle, nun kommt es öfters", sagt Sparkassen-Vorstand Herbert Walzhofer. "Wir sind extrem sensibilisiert, um dieser Masche Herr zu werden. Wir haben nachgeschärft bei den Schulungen unserer Mitarbeiter und sehen es jetzt bei diesem Beispiel, dass das gefruchtet hat".