Österreich gegen Deutschland: Das war einst Cordoba, das ist stets der kleine gegen den großen Bruder. Eine Hassliebe, quasi unter Verwandten. Und die Verwandtschaft kann man sich – im Gegensatz zu Freunden – bekanntlich nicht aussuchen.

Neuerdings ist es der Verkehr, der Unmut schafft. Da ärgerte der Tirols Landeshauptmann Günther Platter zunächst die Deutschen mit sommerlichen Sperren auf Ausweichrouten. Jetzt sind wieder die Österreicher mit dem Verärgertsein dran. Von einem "Überfall auf das umweltfreundlichste Verkehrsmittel Reisebus" sprach Josef Weiermair, der Obmann der oberösterreichischen Busunternehmer, weil am 14. August in Passau ein Durchfahrtsverbot für Reisebusse im Stadtteil Innstadt in Kraft getreten werden.

Seither sprießen allerlei Theorien im Netz. Der Umweg für die Busse sei Rache für die im Sommer verhängten Tiroler Fahrverbote, lautet eine. Was der Passauer Stadtregierung bemerkenswert hellseherische Fähigkeiten attestieren würde: Immerhin hatte die das Verbot schon im November 2018 beschlossen.

Der Rachetheorie im Netz tut das keinen Abbruch, wie jetzt auch die Süddeutsche Zeitung in einer Glosse notiert. Dankbar machen sich zudem in ihrem Stolz verletzte bayerische Verkehrsteilnehmer den Rachegedanken zu eigen: "Karma schlägt zurück! I sag nur Tirol", heißt es auf Facebook. Oder auch: "Wie du mir, so ich dir, liebe Österreicher." Eine echte Hassliebe rostet eben nicht.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.