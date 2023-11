Wie die Transformation die Controller beschäftigt

ChatGPT, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit – wie die Controlling-Branche mit diesen Themen der Transformation umgehen kann und muss war Thema auf der gestrigen Controlling Insights Steyr (CIS) des Internationalen Controller Vereins. Austragungsort war nach vierjähriger Pause wieder das Museum Arbeitswelt in Steyr.

Stand die Tagung im Vorjahr noch ganz im Zeichen der Energiekrise und daraus resultierenden Produktionsstillständen, wurde mit der Themensetzung heuer bewusst der Blick in die Zukunft gewagt. Laut dem Vorstand des Internationalen Controller Vereins, Heimo Losbichler, seien die Herausforderungen nicht weniger geworden: "Die hohen Lohn- und Gehaltsabschlüsse, das gestiegene Zinsniveau sowie die hohe Inflation setzen den Wirtschaftsstandort unter Druck."

In dieser Situation sei das Unternehmens-Controlling besonders gefordert, um sowohl kurzfristig als auch langfristig Lösungen zu finden.

Zum Auftakt stellte Rosenbauer-Vorstandschef Sebastian Wolf das Sanierungsprogramm des Feuerwehrausstatters aus Leonding vor. Eine der erfolgreich umgesetzten Maßnahmen sei bei Rosenbauer die längere Vorausschau bei Bestellungen sowie ein vereinfachtes Kennzahlensystem, um Konzernbereiche vergleichen zu können.

Wie ein "Riese", etwa die Deutsche Bahn in Zeiten der Verkehrswende, transfomiert werden kann, erklärte der dafür zuständige Kay-Uwe May. Laut May sei vor allem die Schaffung einer robusteren Bahnnetz-Infrastruktur eines der zentralen Themen bei der Deutschen Bahn.

