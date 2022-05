Wie die Stadt Linz der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus gedenkt

Ernestine Kubin war 78, ihre Schwester Cäcilie 74 Jahre alt, als sie plötzlich den Entschluss fassten, umzuziehen. Am 27. August 1942 verlegten sie ihren Wohnsitz von der Linzer Rudolfstraße nach Terezín in die Tschechoslowakei. Der damalige Name: Theresienstadt. So stellte es die Linzer Gestapo dar, um das Vermögen der Schwestern für das Deutsche Reich einzuziehen.

Die Geschichte hinter dieser Meldung ist Teil eines bis heute unbegreiflichen und abscheulichen Verbrechens: Die Linzer Jüdin Ernestine Kubin wurde nur einen Monat später, am 28. September 1942, im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Ihre Schwester Cäcilie wurde dort zwei Jahre nach der Deportation, am 14. Juni 1944, Opfer der Nationalsozialisten.

"Erinnern mit drei Sinnen"

Seit Donnerstag erinnert am Linzer Bernaschekplatz in Urfahr eine Stele an die beiden Schwestern. Fünf weitere Namen ermordeter oder vertriebener Juden sind dort eingraviert. Sie alle lebten in unmittelbarer Umgebung des heutigen Parks. Es ist das erste Zeichen des Gedenkens im öffentlichen Linzer Raum. Dabei soll es nicht bleiben.

Bis zum 15. September sollen weitere Stelen rund um den Volksgarten, im Schillerpark, in der Stockhofstraße und bei der Israelitischen Kultusgemeinde in der Bethlehemstraße errichtet werden. Der Errichtung der ersten Stele, der auch der israelische Botschafter Mordechai Rodgold beiwohnte, waren zahlreiche ergebnislose Gespräche vorausgegangen. Die Stadt Linz hatte sich gegen Stolpersteine ausgesprochen, weil "ein Denkmal dann mit Füßen getreten wird", wie es Bürgermeister Klaus Luger (SP) formulierte. Lange blieb das Thema dann in der Warteschlange.

"Als könnte man bei den Opfern anläuten"

Bis der Gemeinderat sich 2019 für ein "eigenständiges Linzer Gedenken" entschied und einen Gestaltungswettbewerb ausrief, den der in Wels geborene Künstler Andreas Strauss gewann. Strauss schaffte – in Zusammenarbeit mit Lehrlingen der voestalpine – ein Erinnern "mit drei Sinnen", wie Botschafter Rodgold sagte. Denn neben den Namen auf der Stele sind Klingeln angebracht. Sie alle haben unterschiedliche Tonlagen.

"Es ist, als könnte man bei den Opfern anläuten. Ist noch jemand da, oder sind nur noch die Namen übrig?", sagt Charlotte Herman, Präsidentin der Israelischen Kultusgemeinde. Sie sei froh und dankbar, dass das Gedenken nun zur Umsetzung gekommen ist.

Für Botschafter Rodgold ist die würdige Erinnerung an die von den Nazis ermordeten Frauen, Männer und Kinder "die Basis, auf der wir heute gemeinsam eine bessere Zukunft bauen können". (geg)

Lokalisierung: Die erste Stele befindet sich am Bernaschekplatz in Urfahr