Wie die Spitäler ihren Strom künftig teils selbst erzeugen

2,5 Gigawattstunden (GWh) Sonnenstrom, also der jährliche Bedarf von 700 Haushalten, werden künftig mit Photovoltaik-Panelen auf den Dächern der Landeskrankenhäuser erzeugt. Allerdings fließt er nicht in 700 Haushalte, sondern wird direkt in den Spitälern verbraucht.