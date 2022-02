Wie die Linzer Gastro nach der Krise wieder voll in Fahrt kommen will

Weniger jammern, mehr anpacken: So lässt sich die Sichtweise der Linzer Gastro-Verbunds hotspots, in dem sich 40 Hotels, Restaurants und Bars zusammengeschlossen haben, zusammenfassen. Kaum eine andere Branche wurden in den vergangenen zwei Jahren so hart von den Corona-Maßnahmen getroffen – und dennoch blicken die Linzer Hoteliers und Gastronomen überraschend zuversichtlich nach vorne.