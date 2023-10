Wie die Gemeinden mit den OÖN aufforsten

Die Serie "Unser Wald – 100.000 Bäume für Oberösterreich" löst nachhaltiges Feedback und ein großes positives Echo aus. Das bringt die OÖN ihrem Ziel, 100.000 Bäume für die Heimat Oberösterreich und das Klima zu pflanzen, immer näher.

In den ersten drei Wochen wurde bereits mehr als die Hälfte des Weges dorthin zurückgelegt – an die 50.000 Bäume wurden gepflanzt. Insgesamt wurden bereits fast 20.000 Baumpatenschaften übernommen – von Leserinnen und Lesern, Unternehmern und Partnern der Aktion wie etwa der Energie AG, der Sparkasse OÖ oder auch dem Land OÖ und Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP).

Mit ins Boot werden auch die Gemeinden geholt: Bürgermeister, die sich an der Aktion beteiligen und Baumsetzlinge für ihre Region haben möchten, können sich per E-Mail melden (wald@nachrichten.at). Viele sind diesem Ruf bereits gefolgt (siehe Fotos unten).

Auch die Themenpalette ist vielschichtig: Bisher wurde etwa über den "letzten Urwald Mitteleuropas", den Ablauf eines Motorsägen-Kurses für Frauen oder über Menschen, die mit dem Rohstoff Holz arbeiten, berichtet. Dazu gingen wir den Fragen nach, wie ein Baumhaus als Rückzugsort fungieren kann, welche Bäume der Wald in Zukunft braucht, und der Funktion von Altbäumen und Totholz – alles nachzulesen auf nachrichten.at.

Wels forstet auf

In Parks, Wäldern und auf Grünflächen der Stadt Wels wird laufend aufgeforstet. 100 Bäume aus der OÖN-Aktion „100.000 Bäume für Oberösterreich“ werden künftig das Stadtbild zieren. Bürgermeister Andreas Rabl nahm symbolisch einen Setzling entgegen.

Bild: OÖN

100 Bäume für Ried

„Jetzt brauch ich nur noch 99, weil 100 Bäume möchten wir heuer in Ried pflanzen“, sagte Bürgermeister Bernhard Zwielehner (li.), als ihm Innviertel-Redaktionsleiter Roman Kloibhofer eine Lärche übergab. Diesen Wunsch können wir gerne auch erfüllen, Herr Bürgermeister!

Bild: Stadtgemeinde Traun

Traun setzt Bäume

Auch für Trauns Bürgermeister Karl-Heinz Koll ist die Teilnahme an der OÖN-Aktion eine Selbstverständlichkeit. Zusammen mit Irmgard Weis-Kabelac, der Vorsitzenden des Umweltausschusses, nahm Koll die Setzlinge entgegen, die Traun noch grüner machen sollen.

100 Bäume für Schutzwald

OÖN-Redakteurin Michaela Krenn-Aichinger überreichte Bad Schallerbachs Bürgermeister Markus Brandlmayr symbolisch den ersten Setzling. „Wir freuen uns über die zur Verfügung gestellten 100 Bäume, die wir im Wasserschutzgebiet anpflanzen werden“, sagt Brandlmayr.

Bäume für Badeparadies

Haslach gehört nicht unbedingt zu den waldreichsten Gemeinden in der Böhmerwaldregion. Umso mehr freute sich Bürgermeister Dominik Reisinger (SP) über die zwei Setzlinge, die im Bereich des Badeparadieses Kranzling an der Großen Mühl ihren Platz finden werden.

Mehr Grün für Steyr

Steyr verfolgt das ehrgeizige Ziel, 2040 klimaneutral zu sein. Da passt die OÖN-Serie „Unser Wald“ perfekt ins Konzept. Mehr Grün im urbanen Raum bedeutet auch mehr Lebensqualität. Einen Baum gab es für Bürgermeister Markus Vogl im redaktionseigenen Dani-Garten.

Werden Sie Teil unserer Initiative und übernehmen Sie eine Baum-Patenschaft!

Gemeinsam mit ihren Partnern haben sich die OÖNachrichten zum Ziel gesetzt, 100.000 Bäume in Oberösterreich zu pflanzen. Um dieses Ziel zu erreichen, können sich Leserinnen und Leser aktiv an unserer Initiative beteiligen, indem sie eine Baumpatenschaft übernehmen. Und so funktioniert’s:

Für unsere Abonnentinnen und Abonnenten

Als Dankeschön für Ihre Treue möchten wir Ihnen eine Baum-Patenschaft schenken. Ihre Baum-Patenschaft können Sie unter www.nachrichten.at/baumpate aktivieren. Bei Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne unter leserservice@nachrichten.at oder 0732 / 7805-560 zur Verfügung.

Für Neukunden

Eine Baumpatenschaft als Geschenk beim Neuabschluss eines Probe-Abos. Bestellen Sie jetzt die OÖN digital & Print und lesen Sie alles rund um das Thema Wald.

Für Firmenkunden

Sie möchten sich ebenfalls an der Aktion beteiligen? Übernehmen Sie Patenschaften für Ihre Kunden oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

wald@nachrichten.at

