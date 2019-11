Wie die eigene Bildung zum Wohl für alle anderen wird

Die Kreuzzüge, die Hexenprozesse, das Zweite Vatikanische Konzil: Ines Weber lehrt an der Katholischen Privat-Universität in Linz Kirchengeschichte. In ihrem zweiten Forschungsgebiet beschäftigt sich die Professorin ganz allgemein mit dem Bildungsbegriff. "Die katholische Idee von Bildung hat für die gesamte Gesellschaft ein großes Potenzial", ist Weber überzeugt.

Denn der katholische Ansatz, den Menschen zu betrachten, bedeute vor allem, dessen Stärken und Talente zu sehen, die er von Gott verliehen bekommen habe. Aus dieser Sichtweise ergeben sich für die Theologin zwei Folgen: "Zum einen hat der Einzelne den Auftrag, diese Stärken zum eigenen Glück, aber auch zum Wohl der Gesellschaft zu entwickeln. Zum anderen gibt es auch die Verpflichtung, dabei einander zu unterstützen." Dadurch erhalte Bildung gesellschaftliche Relevanz: "Die eigene Bildung dient so dem Wohl aller anderen."

Im Jänner leitet Ines Weber eine Tagung mit hochrangigen Experten zu genau diesem Thema: "Mensch – Talent – Zukunft: Persönlichkeitsbildung konkret".

Perspektive wechseln

Doch was hat das alles mit der Kirchengeschichte zu tun? Sehr viel, meint die Uni-Professorin. Denn Persönlichkeitsbildung müsse in jedem Fachbereich gelehrt werden – eben auch in der Kirchengeschichte. "Ich bringe in meinen Lehrveranstaltungen nicht Daten, Fakten und Zahlen, sondern versuche die jeweilige historische Situation aus unterschiedlichen Perspektiven darzustellen." Außerdem sieht sie Bildung als aktiven Vorgang, die Studierenden müssen daher selbst aktiv werden. Sie arbeiten mit historischen Texten, versetzen sich in die Lage historischer Personen und müssen aus deren Sichtweise heraus in Diskussionen argumentieren. "Durch das Wechseln der Perspektive entwickeln die Studenten Empathie, lernen Kulturen wertzuschätzen." Durch die so geübte Empathiefähigkeit könne dann das Historische auf heutige Situationen übertragen werden.

Zielgerichtet studieren

Ines Weber hält auch Workshops für Erstsemestrige in den theologischen Fächern an der Katholischen Privat-Uni. Dort lernen sie, ihre beruflichen Visionen zu entwickeln und zu hinterfragen. Im zweiten Schritt sollen sie dann lernen, welche Kompetenzen sie dafür brauchen und wie sie diese an der Uni – ohne zusätzliche Praktika – erhalten können. Weber: "Viele Studierende gehen dank dieser Coachings das Studium anders an und können dadurch mehr Gewinn aus den Lehrveranstaltungen ziehen."

