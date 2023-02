Wie der ruhige Start in den Ruhestand gelingt

Irgendwann ist es für jeden so weit: Nach einem langen Arbeitsleben kommt der wohlverdiente Pensionsantritt. Dass diese Thematik viele Menschen bewegt, zeigte die Veranstaltung „Achtung, Falle“ der OÖNachrichten und der Arbeiterkammer Oberösterreich zum Thema „Pensionen und Ihr gutes Recht“ am Montag im VAZ Braunau.500 Gäste hörten sich dort die Ausführungen der beiden AK-Juristinnen Patricia Pfatschbacher und Andrea Botta zum Ruhestand an.