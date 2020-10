Wie der Linzer Polizeichef eine Geisterfahrerin stoppte

"Du schreckst dich schon, wenn du einen Geisterfahrer siehst", sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Der erfahrene Polizist konnte in seiner Freizeit die Irrfahrt einer 85 Jahre alten Autofahrerin auf der Mühlkreisautobahn (A7) glücklicherweise beenden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Es war am frühen Nachmittag, als Pogutter mit seiner Frau auf dem Heimweg war. "Es war viel Verkehr für diese Uhrzeit, aber gut ist, dass in diesem Bereich, kurz vor der Auffahrt Urfahr, nur ein 80er und es gibt drei Spuren", sagt er im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Plötzlich sah ich die Geisterfahrerin."

Pogutter fuhr sofort in eine Pannenbucht und stieg aus, um den nachkommenden Verkehr zu warnen. Zwei Autofahrer blieben auch gleich stehen. "Sie waren die eigentlichen Helden, weil sie genialerweise nebeneinander stehen geblieben waren. Damit haben sie alle hinter ihnen Fahrenden aufgehalten, die Geisterfahrerin hatte zu diesem Zeitpunkt auf der Überholspur angehalten", schildert Pogutter.

Polizeichef stellte sich vor Auto

Doch die 85-Jährige hatte damit ihre Fahrt noch nicht beendet. In einer ehemaligen Baustelleneinfahrt wendete sie ihr Auto und wollte – dieses Mal in die korrekte Richtung – weiterfahren. "Das habe ich aber nicht zugelassen. Ich stellte mich vor ihren Wagen, wies mich als Polizist aus und sagte ihr, dass sie warten müsse, bis die Autobahnpolizei da sei. Die beiden Autofahrer, die den Verkehr angehalten und die Frau vermutlich auch zum Abbremsen bewogen hatten, sind zum Bedauern von Pogutter weitergefahren, ohne dass ihnen für ihren Einsatz gedankt werden konnte. Die 85-Jährige war ursprünglich in Richtung Freistadt unterwegs. Als sie sich verfahren hatte, fuhr sie in Dornach ab, drehte um und fuhr als Geisterfahrerin wieder auf. Die Frau wurde angezeigt. (mpk)

