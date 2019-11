Wie der Biber vom Problemtier zum Nützling werden soll

Das streng geschützte Tier, das Ende des 19. Jahrhunderts bei uns fast komplett ausgestorben war, bereitet nicht allen Freude: So soll ein Biber im Juli in Linz einen Hund getötet haben, im Herbst 2018 und im heurigen Frühjahr wurden in Aichkirchen bei Lambach mehrere Tiere auf Bescheid der Bezirkshauptmannschaft getötet, weil ein Kanal aufgrund der Biberdämme unterspült zu werden drohte. In den vergangenen Jahren ist die Population des Bibers in Oberösterreich stark angewachsen. „Derzeit haben wir rund 800 bis 1000 Biber im Land“, sagt Umweltanwalt Martin Donat.

Nun will Donat mit einem regionalen Bibermanagement ein gutes Miteinander zwischen Mensch und Tier ermöglichen. Darin wurden gemeinsam mit Experten Kriterien für drei verschiedene Zonen erarbeitet: „In roten Zonen hat der Biber nichts zu suchen, weil für ihn oder Menschen Gefahr besteht“, sagt Wildbiologin Gundi Habenicht, die das regionale Bibermanagement als Pilotprojekt mit der Umweltanwaltschaft entwickelte. In gelben Zonen könne es Konflikte geben, die auch die Behörden zum Handeln zwingen könnten. „In grünen Zonen gibt es keinen Handlungsbedarf“, sagt Habenicht. Das regionale Bibermanagement soll für Behörden, Betroffene und Experten als Handreichung dienen, um gut mit dem Biber leben zu können. Getestet wurde das Biber-Management am Beispiel der Mühlheimer Ache im Bezirk Braunau: „Diese Maßnahmen könnten jetzt erprobt werden“, sagt Habenicht.

Außerdem wurde ein Handbuch erstellt, das zeigen soll „wie der Biber tickt“, so Donat. „Denn wer weiß, wie sich der Biber verhält, kann sich auch gegen Schäden leichter wappnen“, sagt Donat. Außerdem werden Maßnahmen vorgestellt, mit denen man sich teils ohne großen Aufwand vor dem Nager schützen kann. „Viele Konflikte kann man schon im Vorhinein entschärfen“, sagt Zoologe Gerald Hölzler, der das Handbuch federführend mit weiteren Experten verfasste. Ihm ist wichtig, auch die positiven Seiten des Bibers zu sehen: „Er kann für viele anderen Arten einen neuen Lebensraum schaffen.“ Das Handbuch wird Gemeinden und Behörden zugeschickt, Interessierte können es in der Umweltanwaltschaft gratis bestellen. Am Donnerstag, 21. November, gibt es ab neun Uhr eine Fachtagung zum Thema „Mit dem Biber leben!“ im Linzer Schlossmuseum.