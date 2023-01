Folgendes Beispiel zeigt einen WhatsApp-Chat, in dem sich der Betrüger als Kind ausgibt, das mehrere Rechnungen bezahlen muss. Es kontaktiert per WhatsApp seinen Vater, dessen Rolle in diesem Beispiel der IT-Experte einnimmt. Das Anliegen ist klar: Der Vater soll als vermeintliches Opfer eine hohe Geldsumme überweisen, in folgendem Beispiel geht es um 3789,98 Euro.

Als der Vater die Überweisung verweigert, reagiert der vermeintliche Sohn schnell beleidigt und wirft dem "Vater" vor, dass man sich nicht auf ihn verlassen könne. Lesen Sie den Chat in folgender Bildergalerie:

Bildergalerie: Whatsapp-Protokoll: So agieren Internetbetrüger Whatsapp-Protokolle: Die Tricks von Internetbetrügern Bild 1/9 Galerie ansehen

