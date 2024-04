WG für Suchtkranke in Linz: "Keine Endstation, sondern ein Neuanfang"

"Nest" heißt die neue Einrichtung, in der Suchtkranke leben und rund um die Uhr betreut werden. "Etwas Vergleichbares gibt es in Oberösterreich nicht", sagte Hattmannsdorfer bei der Pressekonferenz am Montag . Denn im Gegensatz zu einer Notschlafstelle finden die Bewohner hier dauerhaft Unterkunft.

Im "Nest" können sie für bis zu zwei Jahre bleiben. 14 Wohnplätze wurden auf Initiative des Sozialvereins B37 in einem Gebäude in der Goethestraße geschaffen, vier werden schon am kommenden Mittwoch bezogen. Das Ziel ist klar: "Keine Probleme schaffen, sondern lösen. Wir wollen die Menschen dazu bewegen, in Richtung Abstinenz gehen zu wollen", sagte der Projektverantwortliche Christian Gaiseder.

Mit dem neuen Heim werde eine Lücke geschlossen, sagte sein Kollege Sebastian Hauser. Das Heim richtet sich an volljährige Personen, die drogenabhängig und von Obdachlosigkeit betroffen sind. In Linz treffe das auf etwa 50 Personen zu, wie eine Erhebung von B37 ergab. Bisherige Angebote seien für diese Zielgruppe aber nicht geeignet.

Spritzentausch in der Wohnung

Aufgrund ihres Konsums würden Suchtkranke aus klassischen Wohneinrichtungen ausgeschlossen, um die Gesundheit der dortigen Mitarbeiter und Klienten nicht zu gefährden. Damit meint Hauser etwa Stichunfälle, zurückgelassene Spritzen oder die Übertragung von Infektionskrankheiten wie HIV. Im "Nest" dürfen die Bewohner konsumieren. Gebrauchte Spritzen können im Haus entsorgt werden, bei Bedarf werden frische ausgehändigt, denn niemand soll wegen einer schmutzigen Spritze krank werden.

Man habe sich bewusst für den zentralen Standort entschieden, "weil wir dort sein wollen, wo die Leute sind", sagten die Projektverantwortlichen. Auch das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung soll gesteigert werden. "Meist ist das Klientel an Hotspots wie Parks oder Bahnhöfen zu finden. B37 geht dieses Problem nun erstmals offensiv an", sagte Hattmannsdorfer.

Im der Einrichtung in der Goethestraße sind insgesamt 15 Sozialarbeiter für die Bewohner da. Außerdem bekommen sie medizinische und psychologische Hilfe von außerhalb. Die Einrichtung sei keine Endstation, sondern ein Neuanfang, betonte der Landesrat. Sie soll suchtkranken Obdachlosen eine Perspektive auf ein eigenständiges Leben geben. "Wenn jemand in diesem Strudel gefangen ist, wollen wir ihm heraushelfen."

