Weyregg: Wie kam der Kaufpreis von 3,6 Millionen Euro zustande?

Nach jahrelangem Hin und Her hat das Land einen Käufer für den ehemaligen Standort der Weyregger Landwirtschaftsschule gefunden. Wie berichtet, will die VIVAG Vorsorge Immobilienveranlagungs AG auf dem Traumgrundstück in Seenähe eine private Pflegeschule samt Wohnungen für betagte Menschen errichten.