Weyer: Aufmerksamer Nachbar (40) löschte mit 80-Jähriger und Enkelin brennendes Sofa 

Eine 80-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land und dessen 27-jährige Enkeltochter gerieten Nachmittag in ihrem Wochenendhaus in Weyer in eine brenzlige Situation.

Gegen 16:15 Uhr waren die beiden mit Vorbereitungen für Weihnachtsfeierlichkeiten beschäftigt, als ein Teelicht im Wintergarten ein Sofa in Brand setzte. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf ein oberhalb des Sofas befindliches Holzfenster über.

Ein 40-jähriger Nachbar sah die Flammen - und reagierte geistesgegenwärtig. Er informierte die 80-Jährige und deren Enkelin und fing gemeinsam mit den beiden Frauen sofort an, den Brand mit mehreren Feuerlöschern zu bekämpfen.

Die alarmierten Feuerwehren aus Weyer und Kleinreifling mussten nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. Aufgrund der starken Rauchgasentwicklung wurden alle drei vorsorglich zur Untersuchung in das Klinikum Waidhofen an der Ybbs gebracht.

