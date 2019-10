45-Jähriger bei Forstunfall schwer verletzt

Ein 45-jähriger kroatischer Forstfacharbeiter aus dem Bezirk Steyr-Land schnitt am 17. Oktober 2019 zwischen 14:30 und 14:45 Uhr in einem steilen Waldgebiet in Weyer Bäume um. Dabei dürfte ihn eine unter Spannung stehende Buche am Kopf getroffen haben. Der Arbeiter fiel zu Boden und rief um Hilfe.

Ein Arbeitskollege, der zirka 80 Meter entfernt arbeitete, hörte die Schreie, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Sanitäter versorgten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Notarztteams eines Rettungshubschraubers. Aufgrund der schwierigen Geländebeschaffenheit war eine Taubergung unmöglich. Daher war zur Bergung noch der Einsatz der Feuerwehr Weyer an der Enns notwendig. Anschließend wurde der Schwerverletze ins UKH Linz gebracht