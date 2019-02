Wettkampf an der JKU: Künstliche Intelligenz schlägt menschliche Experten

Und wer hat den Computer programmiert, der Computer sich selbst oder doch ein völlig unterlegenes "Idiotenwesen" namens Mensch?

Die JHKU soll bitte veröffentlichen welches Gehirn in diesem Computer zu finden ist, den bisher war Intelligenz an die Leistung eines Gehirns gebunden. Es kann aber durchaus sein das in der heutigen Zeit hirnlose Wesen, die im Vormarsch zu sein scheinen, intelligenter sind als die Spezies Mensch!