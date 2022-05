Wetterwarnung für Oberösterreich: Wo heute noch Gewitter drohen

Dem schwül-warmen Wetter wird am Montagabend ein jähes Ende gesetzt. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat für das gesamte Bundesland eine Wetterwarnung ausgegeben: Zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 1 Uhr früh ist in ganz Oberösterreich mit Gewittern zu rechnen. Diese können punktuell unwetterartig ausfallen und bringen Starkregen sowie Sturmböen. In einzelnen stärkeren Gewitterzellen ist Hagel nicht ausgeschlossen.

Muren und Überschwemmungen

Schon ab Mittag sind lokal erste, leichte Gewitter möglich, diese lösen sich allerdings rasch wieder auf. Ab den Nachmittagsstunden dürften sich dann von der Schweiz her über Vorarlberg, Tirol und Bayern kräftige Gewitter entwickeln. Diese ziehen nordostwärts und können als Unwetter in Salzburg und Oberösterreich niedergehen. Als erstes dürften sie das Inn- und Mühlviertel erreichen.

Laut ZAMG sind kleine Muren und lokal überflutete Straßen sowie punktuelle Überschwemmungen nicht auszuschließen. Aufgrund von Sturmböen können Gegenstände herumgewirbelt werden, Äste abbrechen und vereinzelt auch Bäume umstürzen.

Hagel und starker Wind

Private Wetterbeobachter warnen sogar vor großem Hagel mit Körnern von einem Durchmesser bis zu vier Zentimetern, orkanartigen Böen bis 115 km/h sowie heftigem Platzregen mit Überflutungsgefahr. Es wird empfohlen, lose Gegenstände zu sichern sowie Fenster und Türen zu schließen.

Besondere Vorsicht sei im Gebirge geboten, auch Gewässer seien bei aufziehendem Gewitter umgehend zu verlassen. Die Gewitter dürften in der ersten Nachthälfte weiter nach Niederösterreich ziehen, schwächen sich bis dahin aber wieder weitgehend ab.

Wetterradar live mitverfolgen:

Unbeständig zur Wochenmitte

Etwas kühler und unbeständig geht die Woche weiter: Nach einem meist trockenen Start in den Dienstag ziehen ab Mittag einige Regenschauer und einzelne Gewitter auf. Zum Abend hin bleibt es wieder länger trocken. Die Höchstwerte erreichen maximal 22 Grad. Ähnlich sieht es am Mittwoch aus: Es überwiegen oft dichte Wolken, aus denen es zeitweise regnet. Am Nachmittag und Abend kann es bei höchstens 21 Grad vor allem im Mühlviertel und im Flachland auflockern.

Gute Aussichten für das Wochenende

Gute Aussichten gibt es für das lange Wochenende. Zu Christi Himmelfahrt und am Zwickeltag wird das Wetter wieder stabiler: Aus heutiger Sicht dürfte der Feiertag trocken und großteils sonnig verlaufen. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Freitag auch lebhaft aus West. Mit Temperaturen bis zu 25 Grad wird es auch wieder etwas wärmer.

Video: Die detaillierte Wetterprognose für die kommenden Tage