Wetterwarnung: Tief "Petra" bringt Sturm und Schnee

Die Wetterkapriolen gehen weiter: Nach den anhaltenden Regenfällen mussten Oberösterreichs Feuerwehren gestern im ganzen Land zu mehr als 40 Einsätzen wegen Überflutungen und Wasser- oder Sturmschäden ausrücken. Bäche traten über die Ufer, Flüsse schwollen an. Im Innviertel hat es lokale Überflutungen gegeben. In Steyr musste Hochwasseralarm ausgelöst und der Ennskai geräumt werden.

Heute entspannt sich laut Reinhard Enzenebner vom Hydrografischen Dienst zumindest die Hochwassergefahr, das Wetter schlägt aber um.

Ab den frühen Morgenstunden bringt Tief "Petra" polare Kaltluft zu uns, die zu einem Temperatursturz von zehn Grad führt. Die Meteorologen haben deshalb gleich zwei Wetterwarnungen für Oberösterreich ausgesprochen: Im ganzen Land gilt heute eine Sturmwarnung, für die südlichen Bezirke Gmunden, Kirchdorf und Steyr-Land eine Schneewarnung, zugleich steigt die Lawinengefahr. "Der Winter kehrt zurück. In den Bergen fällt bis zu einem halben Meter Neuschnee, am meisten im Salzkammergut. Außer im Zentralraum wird es verbreitet weiß, zumindest angezuckert", sagt ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze in vielen Tälern auf 400 Meter Seehöhe. Windspitzen von bis zu 100 km/h werden in den Niederungen erwartet. "In den Bergen können es auch 130 km/h werden, am Feuerkogel sicher noch mehr", sagt Riedl. Die Temperaturen erreichen heute drei bis zehn Grad, am Nachmittag kühlt es weiter ab.

Auch morgen wird es stürmisch, nördlich des Alpenhauptkamms stauen sich dichte Wolken. Im Bergland kommen weitere 20 Zentimeter Neuschnee dazu. Die Schneefallgrenze bleibt bei 400 Meter. "Auch in Linz können ein paar Schneeflocken vom Himmel fallen, aber es wird grün bleiben. Außerhalb des Zentralraums wird sich eine dünne Schneedecke von fünf bis zehn Zentimetern bilden", sagt ZAMG-Meteorologin Riedl.

Erst am Donnerstag beruhigt sich das Wetter. Es bleibt trocken, der Wind flaut ab, und zeitweise zeigt sich sogar die Sonne.

