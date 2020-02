Wetterwarnung: Auf Regen folgt Sturm und Schnee

Diese bringt neben einem Temperatursturz auch Schnee bis in tiefe Lagen, kündigt ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl an. Für ganz Oberösterreich gilt eine Wetterwarnung, im Süden des Landes sind zudem größere Neuschneemengen möglich.

Die Entwicklung im Einzelnen: Der Sonntagabend und die Nacht auf Montag verliefen, wie schon die Nacht davor, turbulent. Am Feuerkogel wurden in den frühen Abendstunden laut privaten Wetterdiensten Orkanböen mit Spitzen von bis zu 148 km/h registriert.

Zugstrecke gesperrt

Das Landesfeuerwehrkommando vermeldete einzelne Einsätze wegen Sturmschäden. So mussten die Feuerwehren etwa in Schärding, Feldkirchen bei Mattighofen, Esternberg, Kirchberg ob der Donau, Grieskirchen und Reichraming ausrücken. Im Bezirk Steyr-Land waren am Montagmorgen laut ÖBB zwischen Losenstein und Reichraming wegen Unwetterschäden keine Zugfahrten möglich.

Am Sonntag standen zahlreiche Feuerwehren im Sturmeinsatz:

Zahlreiche Feuerwehren im Sturm-Einsatz Eine Gewitterfront mit heftigen Sturmböen um die 100 km/h hat den Einsatzkräften der Feuerwehren in weiten Teilen Oberösterreichs eine unruhige Nacht beschert.

Die vergangene Nacht brachte zudem einiges an Niederschlag: 48,7 mm wurden laut hydrographischen Dienst des Landes in den vergangenen 24 Stunden an der Messstation in Pechgraben, Gemeinde Großraming (Bezirk Steyr-Land) registriert. 48,5 mm waren es in Klaus an der Pyhrnbahn (Bezirk Steyr-Land) und 46,8 mm in Weißenbach am Attersee (Bezirk Gmunden).

Top 5: Die niederschlagreichsten Gemeinden

(24 Stunde Summe, Stand 8:30 Uhr, hydro.ooe.gv.at)

Großraming: 48,7 mm Klaus an der Pyhrnbahn: 48,5 mm Weißenbach am Attersee: 46,8 mm Ebensee: 43,1 mm Gosau: 41,1 mm

Nass geht es weiter: In Teilen des Landes regnet es den ganzen Montag lang anhaltend. Den meisten Regen bekommt diesmal der Süden des Landes, das südliche Bergland, ab. "Hier kann es zwischen 30 und 60 Liter pro Quadratmeter regnen, während im Mühlviertel nur maximal zehn Liter zu erwarten sind", sagte Riedl.

In den Bergen geht der Niederschlag erst ab 2000 Metern Seehöhe in Form von Schnee nieder, der durch lebhaften Wind verfrachtet wird und die Lawinengefahr ansteigen lässt.

Windspitzen zwischen 70 und 90 km/h

Äußerst ungemütlich wird dann der Dienstag. Die Kaltfront sollte Oberösterreich in den frühen Morgenstunden mit stürmischem Wind und starkem Regen erreichen. Im Frühverkehr ist daher besondere Vorsicht geboten. Für ganz Oberösterreich hat die ZAMG eine Wind-Warnung herausgegeben. Auch im Zentralraum sind Windspitzen zwischen 70 und 90 km/h zu erwarten, heißt es auf der ZAMG Website.

Die Schneefallgrenze sinkt rasant ab. Im Süde der Bezirke Vöcklabruck, Gmunden, Kirchdorf an der Krems und Steyr-Land ist mit Neuschneemengen zwischen 15 und 40 cm zu rechnen. Für Lagen ab 700 Meter, in einzelnen Nord-/Nordweststaulagen sind sogar 50 bis 75 cm möglich.

Am Dienstag bleibt im Zentralraum regnerisch, dazu stürzen die Temperaturen um bis zu zehn Grad ab, es bläst starker Westwind. Der kälteste Tag mit Tageshöchstwerten von ein bis fünf Grad wird der Mittwoch, der neben Wind auch Schneeschauer in tiefste Lagen bringen kann.

Die weiße Pracht bleibt uns hier aber nur kurz erhalten, sagt Riedl. Ab Donnerstag kommt ein Hochdruckgebiet auf Österreich zu, das wieder wärmere Temperaturen und am Wochenende erneut viel Sonne bringen wird.

Animation: Klicken Sie auf den Play-Button unten links, um zu sehen, wie sich die Kaltfront in der Nacht auf Dienstag nähert.

Das Wetter in Ihrer Region

