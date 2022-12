Wetterwarnung: Gefrierender Regen ab Mittwochnachmittag

Im Nordwesten beginnend, breitet sich der Regen bis zum Abend hin im ganzen Land aus. Nur das Mühlviertel (hier wird es schneien) und der Süden werden von der Glatteisgefahr weniger stark betroffen sein.

"Das ist nicht untypisch für den Winter", sagt Alexander Ohms, Meteorolge der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Oberösterreich. Während es in den Bergen jetzt wieder Plusgrade hat und damit wärmer ist als in den letzten Tagen, hält sich die schwere Kaltluft in den Niederungen. Es dauert länger, bis es hier wieder wärmer wird. Eine Schneeflocke schmilzt also in der warmen Luft in der Höhe. Wenn der Tropfen dann in die kalte Luft eindringt, kann er sich nicht mehr in eine Schneeflocke verwandeln, sondern gefriert - spätestens, wenn das Wasser auf dem kalten Boden aufkommt. "Das bedeutet Glatteisgefahr auf den Straßen und Gehwegen", sagt Ohms.

Bis in die Nacht hinein kann es regnen, bis Donnerstagfrüh sinkt aber die Schneefallgrenze auf 300 bis 400 Meter. In der zweiten Nachthälfte wird der Regen daher in Schnee umschlagen. "Das ist eine lästige Mischung für diejenigen, die auf der Straße unterwegs sind und gerade für Winterdienstleute eine Herausforderung", sagt der Meteorologe.

Im Straßenverkehr "den Hausverstand einschalten", rät Ohms. Fußgänger sollten nicht notwendige Wege verschieben, bis die Glatteisgefahr vorbei ist. "Erfahrungsgemäß passiert auf den Gehwegen bei Glatteis mehr als auf den Straßen, in den Unfallambulanzen ist dann viel los." Spätestens, wenn das Thermometer im Auto minus zwei Grad Celsius zeigt und die Regentropfen auf der Windschutzscheibe gefrieren, sollten Autofahrer vorsichtiger sein und sich auf rutschige Fahrbahnverhältnisse einstellen. "Nicht jede Seitenstraße ist gesalzen, damit muss man rechnen."

Donnerstagvormittag wird sich die Situation entspannen. Zumindest tagsüber wird es trockener sein.

Autor Sarah Kowatschek