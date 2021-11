Wettervorschau: Nordwest-Wind bringt Mitte der Woche Abkühlung

Typisches Herbstwetter erwartet die Oberösterreicher in der kommenden Woche. Am Montag ist im ganzen Land eine Mischung aus Nebelfeldern und Sonnenschein zu erwarten. Es bleibt trocken, wird aber relativ windig, sagt Michael Butschek, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der Ostwind weht mit bis zu 50 kmh über freie Flächen.

Am Dienstag bleibt es beim Nebel-Sonnemix, der Wind wird schwächer. Vielerorts werden die Nebelfelder im Laufe des Tages auflockern, im Innviertel und im Seengebiet halten sich die Nebeldecken voraussichtlich zäh. Die Temperaturen bleiben für den Herbst mild: Im Süden des Landes werden bis zu 13 Grad erwartet, zwischen sechs und zehn Grad im Rest Oberösterreichs.

Ab Wochenmitte unbeständiger

Während es am Montag und Dienstag trocken bleiben wird, wird es in der zweiten Wochenhälfte deutlich unbeständiger.

Laut Prognose werden am Mittwoch dichte Wolken aufziehen, Regenschauer sind möglich. Am Donnerstag zieht dann aus dem Nordwesten kältere Luft nach Oberösterreich. Der auffrischende Wind bringt kühlere Luft. In Regionen oberhalb von 800 Metern, wie im Mühlviertel, könnten auch kurzzeitig Schneeschauer bzw. Schneeregenschauer durchziehen. „Das ist typisches Herbstwetter, man könnte sogar sagen überfällig, dass Mitte November der Schnee ein bisschen herunterschaut“, sagt der Meteorologe und erinnert an die Winterreifenpflicht. Am Freitag ziehen wieder dichte Wolken auf, die Niederschlagsmengen bleiben aber überschaubar, so Butschek.