Wettervorschau: "Der Winter gibt ein kurzes Gastspiel"

"Ab Ende der Woche soll es wieder milder werden", sagt Claudia Riedl, Meteorologin bei der GeoSphere Austria.

Die Woche startet am Montag im Norden noch eher bewölkt, im Süden aber sonnig. Im Mühlviertel kann es zudem regnen, die anderen Landesteile sollten tagsüber trocken bleiben. Tagsüber weht zudem Westwind, die Höchsttemperaturen erreichen vier bis zehn Grad. Am Dienstag wird es dann leicht föhnig. Zwar bleibt es eher bedeckt, allerdings auch trocken, wie Riedl sagt. Durch den Föhn bleibt es mild, mit Höchsttemperaturen zwischen sechs und elf Grad.

Winter kommt ab Mittwoch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kühlt es dann ab. Eine Kaltfront aus Nordwesten bringt stürmischen Wind und Regenschauer, die auch in Schneeschauer übergehen können. Am Mittwoch kann es laut der Meteorologin daher in vielen Landesteilen schon "angezuckert" sein. Auch am Donnerstag bleibt es kalt. Die Tageshöchstwerte betragen minus einen bis sechs Grad. "Es kann auch mancherorts sein, dass die Temperaturen gar nicht über den Gefrierpunkt steigen", sagt Riedl. Ansonsten dürfte es am Donnerstag windig, aber niederschlagsfrei bleiben.

Am Freitag gibt es laut Vorhersage in allen Landesteilen die Chance auf Schnee. Bis zum Samstag bleibt es noch deutlich kälter. Erst am Sonntag dreht die Strömung wieder um, das Wetter wird dann wieder milder. Höchsttemperaturen bis zu zehn Grad sind möglich. Der Schnee wird dann wieder weg sein, auch in der kommenden Woche dürfte es dann milder bleiben.

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer