Wetterumstellung bringt Frostnächte und Schnee bis in tiefe Lagen

Nachdem der Frühling in den vergangenen Tagen ein starkes Zeichen von sich gegeben hat, stellt sich das Wetter ab heute komplett um: Es wird deutlich kälter und nass. Morgen kann Schnee sogar bis in tiefe Lagen fallen.

Die Umstellung kündigt sich bereits im Laufe des heutigen Tages an: Der Regen wird am Nachmittag von kalter Luft begleitet, die gemächlich über das Land zieht. In den frühen Abendstunden könnte im Mühlviertel bereits Schneeregen niedergehen. Während heute noch Tageshöchstwerte von 8 Grad zu erwarten sind, wird am morgigen Samstag das Thermometer nicht mehr als 2 Grad anzeigen. Bis auf 300 Meter hinunter dürfte es dann schneien, sagte gestern Christian Resch von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Im Flachland könnten Wiesen und Felder rund fünf Zentimeter mit Schnee bedeckt sein, im Bergland seien rund 25 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Davon nicht betroffen sein wird die Region entlang der Donau, wo der heiß ersehnte Niederschlag in Form von Regen niedergehen wird.

Die Nacht auf Sonntag wird mit minus vier Grad frostig, und auch untertags sind Regen- und Schneeschauer bis in tiefe Lagen zu erwarten. Tageshöchstwerte: 6 Grad.

Weil sich die Wolkendecke in den Nachtstunden öffnet, wird die Nacht auf Montag mit bis zu minus 6 Grad noch etwas kälter. Untertags zeigt sich die Sonne wieder öfters, wodurch Tageshöchstwerte von 7 Grad zu erwarten sind. Ab Dienstag strömt wieder wärmere Luft vom Atlantik heran. Es bleibt aber weiterhin wechselhaft und regnerisch.

Die Landwirtschaft freut sich über den heiß ersehnten Niederschlag, wie Franz Allerstorfer, Obstbaumeister und Landesobmann des Obstbauverbandes gestern sagte. "Wir sind irrsinnig froh, dass es jetzt regnet, wenngleich sich im Mühlviertel das Ausmaß noch in Grenzen hält." Bis gestern Mittag seien erst rund vier Liter pro Quadratmeter gefallen, nötig wären aber zehn bis 20 Liter.

Die bevorstehenden Frostnächte seien für die Marillenernte vorerst noch nicht gefährlich.