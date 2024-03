Wetterumschwung: Sturm, Regen und Abkühlung

Die Osterferien beginnen für Oberösterreichs Schüler heute zwar noch frühlingshaft, ab der Mittagszeit zieht jedoch eine kräftige Kaltfront von West nach Ost durch das Bundesland. "Sturm, Regen und auch eine deutliche Abkühlung" sind laut Maximilian Stärz, Meteorologe bei Geosphere Austria, die Folge.

Waren die vergangenen Tage geprägt von milden Temperaturen und viel Sonnenschein, wird es nun sehr unbeständig und regnerisch. Zudem gibt es am Samstag eine Sturmwarnung für Oberösterreich. "Böen bis zu 80 Stundenkilometern werden erwartet", sagt Stärz.

100-km/h-Böen in den Alpen

In den Alpen beziehungsweise in exponierten Lagen können auch 100 km/h und mehr möglich sein. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter. Die Temperaturen gehen mit der Front zurück, auf 1500 Metern von acht auf drei Grad.

"Am Sonntag haben wir klassisches Rückseitenwetter", sagt der Meteorologe. Nachdem eine Kaltfront durchgezogen ist, würden sich an deren Rückseite Schauer mit kurzen Phasen, in denen sich kurzfristig die Sonne zeigt, abwechseln. "Ein bisschen Aprilwetter-Charakter", sagt Stärz. Die Tageshöchstwerte liegen am Sonntag zwischen vier und neun Grad, die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 800 Meter, und es bleibt voraussichtlich mit Böen von 50, 60 Stundenkilometern ziemlich windig.

Zum Wochenbeginn wird es deutlich ruhiger und allmählich wieder wärmer, prognostiziert der Meteorologe von Geosphere Austria. Am Montagvormittag kann es noch ein paar Schauer geben, die Sonne zeigt sich aber schon häufiger, ehe sich am Nachmittag ganz Oberösterreich auf viel Sonnenschein freuen kann. Die Temperaturen steigen wieder auf sechs bis elf Grad, und der Wind lässt deutlich nach.

Überwiegend freundliches Wetter herrscht am Dienstag. Es bleibt trocken, der Wind weht nur schwach bis mäßig, und es wird auch wieder milder – dann klettern die Temperaturen auf elf bis 15 Grad.

