Wettersturz: Alles weiß macht der Mai

LINZ. Das Wochenende bringt Schnee bis in viele Täler – 50 Zentimeter in den Bergen erwartet.

Der Frühling muss sich noch ein bisschen gedulden. Bild: Haijes

Der Mai bedeutet Aufbruch und Neuanfang, Natur und Menschen blühen auf. Normalerweise. Denn heuer haben die Eisheiligen ihren Besuch in Oberösterreich vorverlegt – und werden ihn auf unbestimmte Zeit verlängern. Das Wetter, das sich bereits am Freitag langsam zurück Richtung Winter gedreht hat, wird dem Frühling am Wochenende endgültig den Rücken kehren.

Wer im Mühl- oder Innviertel zu Hause ist, hat dabei noch die größten Chancen auf Sonne: Sie könnte Samstagvormittag noch leicht durch die dicke Wolkendecke blinzeln. Ab dann ist es zumindest bis Dienstag mit den wärmenden Strahlen vorbei.

Am späten Nachmittag breitet sich überall Regen aus, in der Nacht auf Sonntag sinken Temperaturen und Schneefallgrenze: Bis auf eine Seehöhe von 500 Metern wird es weiß. "Im Gebirge können bis zu 50 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, aber auch schon ab einer Seehöhe von 700 Metern wird es winterlich", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Temperaturen kommen am Sonntag nicht mehr über neun Grad hinaus. Dazu regnet oder schneit es immer wieder. Erst am Montagnachmittag beruhigt sich der Himmel langsam wieder. Es bleibt trocken, die Chancen auf Sonne steigen. Bei Temperaturen zwischen sieben und elf Grad bleibt es bei lebhaftem Nordwestwind aber weiterhin kühl.

"Der Mai bleibt viel zu kalt"

Am Dienstag stellt sich trockenes Wetter mit mehr Sonnenschein ein, der am Mittwoch wieder dominieren wird – kurzfristig. "Nach einem schönen Mittwoch, der auch wieder an der 20-Grad-Marke kratzen kann, wird es schnell wieder unbeständig. Bis Mitte des Monats wird der Mai viel zu kalt bleiben", sagt Ohms.

Für Wintersportler, die für diese Jahreszeit auf den Bergen immer noch außergewöhnlich gute Bedingungen vorfinden, ist in höheren Lagen weiterhin die Lawinengefahr zu beachten. Wind und Neuschnee werden die Situation vorübergehend verschärfen.

