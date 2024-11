Wetterausblick: "Das Wochenende bringt ideales Ski-Wetter"

"Am Mittwoch wird es bewölkt, das Wetter bringt eine typisch triste Stimmung", sagt Christian Resch von der GeoSphere Austria. Zumindest soll es aber weitgehend niederschlagsfrei bleiben, die Höchsttemperaturen erreichen vier bis acht Grad.

Am Donnerstag kommt eine Kaltfront nach Oberösterreich. Sie bringt Regen und in den Bergen ist sogar Neuschnee bis zu 20 Zentimeter möglich. Außerdem wird Wind mit bis zu 50 Kilometer pro Stunde erwartet. Der Freitag bleibt ebenfalls kühler, bringt dichte Wolken. Schnee ist auf 600 bis 800 Meter möglich, allerdings wird es da eher "angezuckert" sein, sagt Resch. In der Früh ist Frost zu erwarten, die Höchsttemperaturen betragen bis zu sechs Grad.

Skigebiete starten in verfrüht in die Wintersaison

Das Wochenende dürfte aus aktueller Sicht schön werden, sagt Resch. Zwar bleibt es kühl, mit Minustemperaturen am Morgen, allerdings wird es auch sonnig. "Eigentlich ideales Skiwetter", wie der Meteorologe sagt.

Das dürften sich auch die Skigebiete gedacht haben. In Hinterstoder startet man bereits am kommenden Samstag in die Wintersaison. Die Seilbahnen auf der Wurzeralm nehmen dann eine Woche später, am 7. Dezember, ihren Betrieb auf. Auch das Skigebiet Hochficht startet mit einem Teilbetrieb eine Woche früher als ursprünglich geplant, am 30. November.

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer