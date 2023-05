Wetter: Starkregen und kleinräumige Überflutungen erwartet

Starkregen ist angesagt. Vor allem im südlichen Bergland soll es laut Meteorologen in der Nacht auf Mittwoch anhaltend und teils kräftig regnen. Weil der Boden bereits gesättigt sei, könnten kleinere Bäche ausufern, Felder und auch Unterführungen überschwemmt werden. Bei den großen Flüssen wie Enns oder Traun sei das Risiko aber derzeit laut Auskunft des hydrografischen Dienstes nicht allzu groß, heißt es von der GeoSphere Austria (ehemals: ZAMG).

Dass es in der Nacht auf Mittwoch außerdem weiter abkühlt, ist in diesem Fall günstig, erklärt Meteorologe Josef Haslhofer: Die Schneefallgrenze sinkt noch einmal auf 1200 bis 1400 Meter - "dadurch kommt nicht alles an Wasser auf einmal, sondern durch den Schnee zeitverzögert." In der Nacht auf Donnerstag sollten die Niederschläge auch im Süden allmählich abklingen.

Der Feiertag wird wettertechnisch noch etwas durchwachsen. "Aber im Prinzip passabel. Weitgehend niederschlagsfrei", sagt der Meteorologe mit Blick auf die aktuellen Prognosen - "aber wenn die Sonne scheint, verdunstet wieder Wasser und es bilden sich Wolken." Von kurzen Hosen und Badewetter seien wir jedoch bei Nachmittagstemperaturen von 11 bis 15 Grad am Donnerstag noch ein Stück entfernt.

Das könnte sich dann jedoch ändern: Ab Freitag sollte sich die Sonne zunehmend durchkämpfen, trockenere Luft erreicht das Land. Auch am Samstag wird es zunehmend wärmer und Sonntag könnte es bereits Temperaturen von 20 bis 25 Grad geben. Das dürfte auch Landwirte und Baufirmen freuen, die sich bei GeoSphere in den vergangenen Tagen vermehrt erkundigt hatten, wann es denn zu Wetterbesserung - für die einen für Heuernte, für die anderen wegen Außenbaustellen - kommen werde.

Bis Mitte kommender Woche könnte es bei Temperaturen über 20 Grad bleiben, sagt Haslhofer. Weiter sei noch keine Prognose möglich.

