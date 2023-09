"Wetter passt, Wein passt und Wochenende is’"

Feinste Weine und edle Tropfen sowie Kulinarik und Kunst, so weit das Auge reicht – und das mitten im historischen Zentrum der Landeshauptstadt. Mehr als 60 Winzerinnen und Winzer aus ganz Österreich präsentieren auch morgen, Samstag, noch von 15 bis 23 Uhr ihr Sortiment. Auch der eine oder andere Wein aus den österreichischen Nachbarländern kann noch verkostet werden.

Mehrere tausend Besucher strömten bereits Donnerstag und Freitag zu den Ständen von "Wein und Kunst" am Alten Markt, am Landhausplatz, im Landhaus-Arkadenhof und entlang der Promenade. Die einen nutzen die Gelegenheit, um neue Weine auszuprobieren, für andere ist "Wein und Kunst", das in diesem Jahr von den OÖNachrichten präsentiert wird, bereits ein Fixtermin im Kalender geworden. Denn schon seit mehr als 25 Jahren verwandelt sich die Landeshauptstadt drei Tage lang in einen Weinhotspot, der weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt ist.

Wein für den guten Zweck

Doch "Wein und Kunst" hat sich nicht nur als Veranstaltungstradition etabliert. Den Weingenuss können die Besucher auch zusätzlich mit dem guten Zweck verbinden: Jedes erworbene Weinglas kann an einer der drei Ausgabestationen zurückgegeben werden, wodurch die Spende an wohltätige Organisationen weitergeleitet wird.

Gaumenfreuden in der Linzer Altstadt Bild: Volker Weihbold

In entspannter Atmosphäre schlendern Simon Hofstadler, Tobias Penneder und Florian Raff durch die Altstadt. Jeder ein Glas Wein in der Hand lassen die drei Arbeitskollegen aus dem Mühlviertel den gestrigen Freitagabend in Linz bei "Wein und Kunst" ausklingen: "Das Wetter passt, der Wein passt und Wochenende ist auch noch. Was will man mehr?"

Auch für Österreichs Winzer ist die Veranstaltung aus dem Jahreskreislauf nicht mehr wegzudenken. "Ich genieße das schöne Ambiente hier in Linz und die Gespräche mit den Besuchern", sagt Winzerin Daniela Felsner. "Das ist es, was diese Veranstaltung zu einer ganz besonderen macht."

