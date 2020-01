Wetter: Das Wochenende wird sonnig, unterbrochen von kurzen Störungen

Am Donnerstag halten sich dabei über dem Norden und Osten des Landes teils noch bis über Mittag einige Restwolken, sonst verläuft der Tag in weiten Teilen sehr sonnig. Trüb bleiben könnte es auch am Nachmittag nördlich der Donau, der Rest des Landes bekommt von dünnen, hohen Wolkenfeldern abgesehen die ersten Sonnenstrahlen. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen reichen von minus 8 bis plus 5 Grad, je nach Wolken und Sonnenschein steigen die Temperaturen tagsüber auf 3 bis 13 Grad.

>>> Detaillierte Prognosen und genaue Wetterdaten für Ihre Region finden sie unter nachrichten.at/wetter.

Freitag bringt Mix aus Sonne und Wolken

Trüb sein kann es zunächst da und dort durch Nebel, außerdem ziehen am Freitag immer wieder dichte Wolken durch. Dazwischen gehen sich aber in allen Landesteilen auch ein paar sonnige Stunden aus. Auf den Bergen weiterhin lebhafter Südwestwind, in manchen Tälern und im Alpenvorland stellenweise Föhn. Es bleibt mild: 5 bis 11 Grad. Auf den Bergen kälter als zuletzt, in 1500m Höhe um 1 Grad.

Video: Die Wetteraussichten für die kommenden Tage.

Der Samstag verläuft mit zunehmendem Hochdruckeinfluss in großen Teilen sonnig. Im Speziellen in den Bergen. In den Becken und Tälern bleibt die feuchtkühle Grundschicht zurück und Nebel und Hochnebel können sich in den ersten paar Stunden halten. Im Verlauf des Tages kommt aber die Sonne in den meisten Regionen durch und bleibt auch für einige Zeit. Der Wind bleibt schwach, im östlichen Flachland und im Wienerwald kommt der Wind aus Nordwest und West und kann mäßig sein. Tageshöchsttemperaturen zwischen 3 und 9 Grad.

Auch der Sonntag wird sehr freundlich. Die Niederungen liegen zwar anfangs unter einer Nebeldecke, in den meisten Fällen kommt die Sonne tagsüber jedoch durch. Der Wind ist schwach, in den Bergen mäßig. Höchsttemperaturen 1 bis 9 Grad.

