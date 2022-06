Westring wird teurer: Land und Stadt stehen weiterhin zur A26

Die Teuerungswelle macht auch vor großen Straßenbauprojekten nicht halt. Wie die OÖN gestern exklusiv berichteten, wird auch der Linzer Westring deutlich teurer, als bisher kalkuliert war. Die erste Bauetappe wird laut Asfinag rund 295 Millionen Euro statt 260 Millionen Euro kosten: eine Preissteigerung von 13 Prozent. Hauptgrund sind gestiegene Materialkosten. Dadurch kommen auch Mehrkosten auf das Land Oberösterreich und die Stadt Linz zu. Denn sie tragen laut Finanzierungsvertrag zehn bzw. fünf Prozent der Projektkosten.

Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) steht trotz der Mehrkosten hinter dem Projekt: Die A26 sei eines der wichtigsten Projekte zur Verbesserung der Verkehrslage in Linz, teilte er gestern in einer Aussendung mit. Mit 13 Prozent sei die Preissteigerung gemessen am Baukostenindex sogar relativ gering ausgefallen, sagt Steinkellner und lobt "das gute Baumanagement" der Asfinag.

Auch Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) hält fest, es sei "unrealistisch jetzt noch von einem Projekt abzurücken, das sich bereits in der Umsetzung befindet". Vizebürgermeisterin und Finanzreferentin Tina Blöchl (SP) sagt, die Landeshauptstadt werde für die höheren Kosten eine "budgetäre Bewältigungsstrategie erarbeiten".

Die Linzer Grünen fordern hingegen, dass die Stadt aus dem Finanzierungsvertrag für die A26 aussteigen solle. Der Westring sei ein "Steinzeitprojekt", ein "Millionengrab" und "ein Fass ohne Boden", teilte Klubobmann Helge Langer per Aussendung mit.