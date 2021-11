Westring wird Ende November "aufgehängt"

"Übernächste Woche wird das erste von insgesamt 24 Tragseilen über die Donau gespannt", sagt Asfinag-Baugruppenleiter Martin Pöcheim, dass der Westring also Ende November "aufgehängt" wird. Wobei das Spannen der Tragseile, die jeweils einen Durchmesser von 15 Zentimetern haben und rund 75 Tonnen schwer sind, eine Herausforderung ist. "So eine Brücke hat es eben noch nie gegeben", sagt Pöcheim.

So sind beispielsweise für das Abrollen der Seile eigene Bremsmaschinen notwendig. "Und davon gibt es nur fünf in Europa. Die sind dementsprechend nicht so leicht zu bekommen", sagt Baugruppenleiter Pöcheim. Zwei davon (eine sozusagen als "Notprogramm") sind nun in Linz im Einsatz.

Fertigstellung 2024

Im Frühjahr wird mit dem Einschwimmen der Stahlteile der insgesamt 13.000 Tonnen schweren Brücke begonnen. Diese werden beim Winterhafen in Asten vormontiert und schließlich per Schiff zur 306 Meter langen und 25 Meter breiten Westring-Brücke transportiert, sagt Pöcheim. 2024 soll die Brücke fertig sein und ab Herbst vorerst die flussaufwärts gelegene Hälfte des Übergangs für den Verkehr freigegeben werden. Der andere Teil wird für den Bau der Tunnel durch den Linzer Freinberg zum Bahnhof benötigt und steht daher erst nach Fertigstellung dieses Teilabschnitts zur Verfügung. Diese ist für Sommer 2029 geplant.