Westring und Voest-Brücke: Die Asfinag schließt ihre Baustellen

Die staatliche Autobahnholding Asfinag schließt alle nicht unmittelbar für die Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses notwendigen Baustellen. Damit stehen auch zwei Großprojekte in Linz still. Die Bauarbeiten an den Bypässen zur Voest-Autobahnbrücke werden ebenso eingestellt wie jene am Westring. Es gehe um den Schutz der Mitarbeiter und Bürger in Zeiten des Coronavirus, teilten die Asfinag-Vorstände Hartwig Hufnagl und Josef Fiala mit.

Nicht jeder Auftraggeber ging am Montag so konsequent vor: Viele andere Baustellen im Land liefen weiter. In der Baubranche ist die Verunsicherung groß. Für Bauarbeiter ist es schwierig bis unmöglich, den Sicherheitsabstand von einem Meter zu ihren Kollegen einzuhalten – sei es im Firmenbus, im Waschraum oder auf dem Gerüst.

Gearbeitet wurde auch noch auf den Baustellen beim Parlament in Wien und beim Science Park der Kepler-Universität (JKU) in Linz. In diesen beiden Fällen ist die staatliche Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) Auftraggeberin. An der Vorgangsweise der BIG gab es Kritik etwa von einer der ausführenden Firmen auf diesen Baustellen.

Man gehe davon aus, dass die vertraglich festgelegten Leistungen erfüllt würden, sagte BIG-Sprecherin Lucia Malfent auf OÖN-Anfrage: "Solange die Auftragnehmer ihre Sorgfaltspflichten für ihre Mitarbeiter einhalten können." Man sei an individuellen, partnerschaftlichen Lösungen mit den Firmen interessiert. Beim Parlament sei etwa am Montag nur rund die Hälfte der Arbeiter tätig gewesen, auch habe man sanitäre Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Die Lage werde laufend evaluiert.

Viel Unverständnis zeigte Norbert Hartl, Innungsmeister für das Baugewerbe in Oberösterreich. Es brauche klare Vorgaben der Bundesregierung. "Wenn verfügt wird, dass die Leute nicht rausgehen und keine Gruppen mit mehr als fünf Personen bilden sollen, dann müssen auch Baustellen mit hunderten Arbeitern behördlich geschlossen werden", sagte Hartl. Oft seien die Bauherren nicht auf der Baustelle anwesend, und sogar die örtliche Bauaufsicht arbeite teils von zuhause. Bei einer Sperre würde auch das andere derzeitige Problem weniger durchschlagen: dass viele Bauarbeiter aus Osteuropa wegen Grenzschließungen nach dem Wochenende nicht nach Österreich zurückgekommen sind.

Josef Muchitsch, Chef der Bundes-Baugewerkschaft, forderte die Regierung ebenfalls auf, wegen der Ansteckungsgefahr die Baustellen in Österreich per Verordnung zu schließen. Es sei "grob fahrlässig", dass alle bisherigen Gespräche keine Lösung gebracht hätten.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at