Westring-Gegner befürchten "Skandal-Urteil"

Vor dem Landesverwaltungsgericht wird gerade verhandelt, ob die Westring-Gegner genug Unterschriften für eine Volksbefragung zu dem Autobahnprojekt gesammelt haben und ob eventuell fehlende noch nachgereicht werden können. Wie berichtet, hat ein Bündnis von 23 Initiativen im Frühjahr knapp 10.000 Unterschriften eingereicht, der Magistrat erkannte davon aber nur knapp 4900 als gültig an. Zu wenig, denn rund 6600 wären für die verpflichtende Durchführung der Befragung notwendig.

Bürger- statt Volksbefragungsinitiative

Doch das Verfahren läuft offenbar nicht nach den Vorstellungen der Initiativen. Der Richter verweigerte ihnen laut ihrer Aussage den Charakter einer Volksbefragungsinitiative und stufte sie auf eine Bürgerinitiative herunter, die nur darauf abziele, dem Gemeinderat einen Antrag auf eine Volksbefragung vorzulegen. "Mit diesem Trick ignoriert der Richter unser Anliegen, Unterschriften nachsammeln zu können, und tritt zugleich tausende gültige Unterschriften in die Tonne", heißt es in einer Aussendung. Außerdem wende er die Ein-Jahresbegrenzung für das Sammeln von Unterschriften einer Bürgerinitiative auf die Volksbefragung an - im Unterschied zum Magistrat.

